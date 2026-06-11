«Островок» назвал регионы с самыми высокими темпами роста бронирований на лето

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Самым быстрорастущим российским регионом по бронированию отелей летом 2026 года стал Крым — спрос там вырос от 7% до 23% по сравнению с летним сезоном 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (текст есть у ТАСС).
«Самые высокие темпы роста бронирований на лето показывают пляжные направления Крыма: спрос на размещение вырос на 12% год к году. Среди городов наиболее заметный прирост фиксируется в Евпатории (+23%), Феодосии и Алуште (+16%), Ялте (+13%), Севастополе (+12%), Судаке (+7%)», — рассказали эксперты.
Среди направлений Краснодарского края в этом году особенно выделяется Анапа — рост числа бронирований почти в два раза (+90%), Кабардинка (+55%) и Геленджик (+27%). Повышенный интерес этим летом также наблюдается к регионам Дальнего Востока: число бронирований в Республике Саха (Якутия) выросло на 32% относительно прошлого года, в Амурской области — на 11%, в Приморском крае — на 5%. Среди регионов для активного отдыха растет популярность Северной Осетии — на 8% год к году, сообщили в компании.
Туризм по России.
Согласно исследованию, внутренний туризм остается основой летнего спроса в этом году. На российские направления приходится 80% всех бронирований россиян на лето 2026 года. В топ направлений для путешествий входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Сириус, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Зеленоградск, Геленджик, Владивосток.
Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на лето составляет 6,4 тыс. рублей — на 3% выше показателя прошлого года.
Зарубежный туризм.
Спрос на летние зарубежные поездки вырос за год на 20%. Отдельные направления показывают еще более динамичный рост: во Вьетнаме, с которым в этом сезоне увеличилось авиасообщение, спрос вырос вдвое, в Китае — на 83%, в Грузии — на 66%, в Республике Корея — на 58%, в Армении и Узбекистане — на 45%, в Турции и Японии — на 35%, в Абхазии — на 26%.
В топ-10 самых популярных зарубежных направлений летом 2026 года входят Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Армения, Италия, Казахстан, Узбекистан, Япония и Китай, говорится в исследовании.