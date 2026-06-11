«Островок» назвал регионы с самыми высокими темпами роста бронирований на лето

Среди направлений Краснодарского края в этом году особенно выделяется Анапа — рост числа бронирований почти в два раза (+90%), Кабардинка (+55%) и Геленджик (+27%). Повышенный интерес этим летом также наблюдается к регионам Дальнего Востока: число бронирований в Республике Саха (Якутия) выросло на 32% относительно прошлого года, в Амурской области — на 11%, в Приморском крае — на 5%. Среди регионов для активного отдыха растет популярность Северной Осетии — на 8% год к году, сообщили в компании.