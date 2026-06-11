Администрацией Ростова ведется системная работа по развитию и эксплуатации ливневого хозяйства

В весенне-летний период для Ростова характерны осадки в виде залпового дождя, когда за короткий промежуток времени выпадает большое количество осадков, что зачастую приводит к подтоплению некоторых территорий.
И для решения проблемы Администрацией города предпринимается ряд мер: долгосрочных, системных и оперативных. К долгосрочным относятся масштабные проекты, такие как реконструкция системы ливневой канализации (Бассейн № 1).
К оперативным — проверка систем ливневой канализации в местах возможного подтопления: восстанавливается их пропускная способность в случае необходимости в период, предшествующий наступлению неблагоприятных погодных условий.
К системным мерам относится ремонт и прочистка существующих сетей ливневой канализации. Обеспечением работоспособности систем водоотвода с автомобильных дорог города в настоящее время занимаются 3 бригады, 8 единиц спецтехники (3 каналопромывочные машины, 3 илососа и 2 аварийные машины). В текущем году будет сформирована 4-я бригада. Уже приобретена 1 каналопромывочная машина, до конца года планируется приобретение илососной машины.
Как доложил главе города Александру Скрябину директор Департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов, за прошедшую неделю силами МСУП было промыто 2 км ливневой канализации.
В период залповых дождей к очистке решёток дождеприемных колодцев и восстановлению их пропускной способности привлекаются МКУ УЖКХ районных администраций, бригады Департамента автомобильных дорог и МСУП, а также дополнительные резервные бригады.
Глава города Александр Скрябин поручил Департаменту автодорог проанализировать критику, поступающую от ростовчан, и проработать возможные варианты решения.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.