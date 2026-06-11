Администрацией Ростова ведется системная работа по развитию и эксплуатации ливневого хозяйства

К системным мерам относится ремонт и прочистка существующих сетей ливневой канализации. Обеспечением работоспособности систем водоотвода с автомобильных дорог города в настоящее время занимаются 3 бригады, 8 единиц спецтехники (3 каналопромывочные машины, 3 илососа и 2 аварийные машины). В текущем году будет сформирована 4-я бригада. Уже приобретена 1 каналопромывочная машина, до конца года планируется приобретение илососной машины.