В Башкирии 77 смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi распродают по низким ценам

Росимущество объявило в Башкирии аукцион по продаже имущества, обращенного в собственность государства, причем на торги выставили сразу 77 сотовых телефонов популярных брендов. Стартовая цена всего набора составляет 12 759,98 рубля, а в лот входят устройства марок Xiaomi, Realmi, iPhone (6, 6S, 8, 11, 12 mini), Honor, Huawei, Samsung, Nokia, Itel, Fly, Motorola, BQ, Poco и другие. Кроме телефонов, к лоту прилагаются часы Apple Watch 3, два ноутбука (HP и DELL), видеорегистратор, системный блок DEXP и вакуумный упаковщик Roxi.
В документах указано, что работоспособность устройств никто не проверял, поэтому покупатель получит товар «как есть» без права возврата, документы на технику отсутствуют, а вся ответственность за личные данные, которые могли сохраниться в памяти, ложится на нового владельца. Заявки на участие в торгах принимаются на электронной площадке «РТС-тендер» с 11 июня по 7 июля 2026 года, пишет UfaTime.ru.