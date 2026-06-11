В Башкирии 77 смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi распродают по низким ценам

В документах указано, что работоспособность устройств никто не проверял, поэтому покупатель получит товар «как есть» без права возврата, документы на технику отсутствуют, а вся ответственность за личные данные, которые могли сохраниться в памяти, ложится на нового владельца. Заявки на участие в торгах принимаются на электронной площадке «РТС-тендер» с 11 июня по 7 июля 2026 года, пишет UfaTime.ru.