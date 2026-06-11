Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье средняя цена литра бензина АИ-98 превысила 95 рублей

Наиболее резкий рост цены зафиксирован на дизельное топливо.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на первой неделе остался бензин марки АИ-98, наиболее резкий рост цены на дизельное топливо.

По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 64,02 до 64,38 ₽, АИ-95 — 69,72 ₽ (+0,32), АИ-98 — 95,14 ₽ (+0,23). Средняя цена за литр автомобильного бензина выросла до 67,71 ₽ (+0,33).

В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской обл. и Республики Марий Эл — 67, 85 ₽ и 67,81 ₽ соответственно. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,83 до 68,45 ₽, в Приволжском округе — с 65,99 до 66,52 ₽

По состоянию на 8 июня, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла на 62 коп. до 79,92 ₽ за литр, ПФО — на 48 коп. до 76,68 ₽, в целом по России — на 66 коп. до 80,12 ₽

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.