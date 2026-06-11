В Прикамье средняя цена литра бензина АИ-98 превысила 95 рублей

В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской обл. и Республики Марий Эл — 67, 85 ₽ и 67,81 ₽ соответственно. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,83 до 68,45 ₽, в Приволжском округе — с 65,99 до 66,52 ₽