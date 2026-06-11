В Прикамье средняя цена литра бензина АИ-98 превысила 95 рублей

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на первой неделе остался бензин марки АИ-98, наиболее резкий рост цены на дизельное топливо.
По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 64,02 до 64,38 ₽, АИ-95 — 69,72 ₽ (+0,32), АИ-98 — 95,14 ₽ (+0,23). Средняя цена за литр автомобильного бензина выросла до 67,71 ₽ (+0,33).
В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской обл. и Республики Марий Эл — 67, 85 ₽ и 67,81 ₽ соответственно. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,83 до 68,45 ₽, в Приволжском округе — с 65,99 до 66,52 ₽
По состоянию на 8 июня, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла на 62 коп. до 79,92 ₽ за литр, ПФО — на 48 коп. до 76,68 ₽, в целом по России — на 66 коп. до 80,12 ₽
Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.