Kyodo: Япония в июле будет обеспечена нефтью на 100%

Япония ранее получала более 90% нефти с Ближнего Востока, однако эти закупки существенно сократились в первую очередь из зоны блокированного Ормузского пролива. В результате в апреле были впервые организованы поставки из США, с мая нефть стала доставляться из Азербайджана, Южного Судана, а также с российского Сахалина.