Kyodo: Япония в июле будет обеспечена нефтью на 100%

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Япония в июле будет обеспечена поставками нефти в размере 100% от уровня в годовом выражении за счет расширения импорта из альтернативных источников. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве и оптовых компаниях.
Япония ранее получала более 90% нефти с Ближнего Востока, однако эти закупки существенно сократились в первую очередь из зоны блокированного Ормузского пролива. В результате в апреле были впервые организованы поставки из США, с мая нефть стала доставляться из Азербайджана, Южного Судана, а также с российского Сахалина.
По данным источников Kyodo, в июне Япония будет обеспечена нефтью на уровне примерно 80% от показателя 2025 года. В июле, как ожидается, поставки расширятся.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на открывающемся 15 июня во Франции саммите Группы семи (G7) собирается, как сообщается, поставить вопрос о совместных усилиях по поддержанию стабильной торговли нефтью, созданию ее существенных запасов, укреплению сотрудничества между странами — производителями и потребителями нефти.