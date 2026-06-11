Заботкин: проводимая политика ЦБ соответствует текущим обстоятельствам

Как указал зампред ЦБ, если бы ДКП была чрезмерно жесткой, «мы наблюдали бы уже не замедление роста ВВП, а его значительный спад». Кроме того, по его словам, вырос бы уровень безработицы, а инфляция «оказалась бы значительно ниже целевого уровня».