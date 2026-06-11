Продажи жилья заметно упали в Казахстане

В мае 2026 года в Казахстане наблюдалось снижение цен на вторичное жилье. За месяц они упали в среднем на 0,6%. В то же время недвижимость на первичном рынке продолжала дорожать, но лишь на 0,2%.
Согласно данным Бюро национальной статистики, спрос на жилье в мае заметно снизился — сразу на 13,5%. За месяц жители страны оформили 30 420 сделок купли-продажи, что меньше по сравнению с апрелем, когда было 35 154 сделки.
Лидером по продажам жилья стала Астана — 5 122 сделки. Следом идет Алматы с 4 925 сделками, а на третьем месте оказалась Карагандинская область с 2 630 сделками. Меньше всего продаж зарегистрировано в области Ұлытау — всего 261 сделка. Примечательно, что текущий показатель в Алматы сразу на 24,2% меньше апрельского.
Жители Казахстана чаще всего покупали квартиры — 23 381 сделка, что составляет 76,9% от общего объема продаж. На частные дома пришлось лишь 7 039 сделок. Наибольшим спросом среди казахстанцев пользовались 2-комнатные квартиры — по ним зарегистрировали 8 681 сделку.
Спрос на жилую недвижимость упал не только за месяц, но и за год — сразу на 10,49%.