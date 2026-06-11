Крупный проект в Талдыкоргане должен снизить риск аварий зимой

Речь идет о реконструкции одной из главных тепломагистралей областного центра — трубопровода диаметром 700 миллиметров, который был введен в эксплуатацию еще в 1980 году. За десятилетия работы уровень его износа достиг 61 процента, что делает объект одним из наиболее важных для обновления.