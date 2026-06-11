Крупный проект в Талдыкоргане должен снизить риск аварий зимой

В городе стартовала масштабная модернизация тепловых сетей, которая должна существенно снизить риск аварий зимой и повысить устойчивость всей системы теплоснабжения, передает DKNews.kz.
Речь идет о реконструкции одной из главных тепломагистралей областного центра — трубопровода диаметром 700 миллиметров, который был введен в эксплуатацию еще в 1980 году. За десятилетия работы уровень его износа достиг 61 процента, что делает объект одним из наиболее важных для обновления.
Проект реализуется в рамках Национального проекта по модернизации коммунального и энергетического сектора на 2026−2029 годы. Общая протяженность участков, подлежащих реконструкции, составит 8,7 километра.
После завершения всех этапов работ износ тепловых сетей планируется снизить с 61 до 38 процентов.
Что изменится для жителей.
Модернизация направлена не только на обновление старых труб. Главная цель проекта — обеспечить стабильное теплоснабжение в отопительный сезон и сократить вероятность внештатных ситуаций в холодное время года.
Специалисты отмечают, что обновление инфраструктуры позволит:
повысить надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов;
снизить риск аварий на магистральных сетях;
уменьшить потери тепловой энергии;
сократить эксплуатационные расходы;
повысить эффективность работы городской системы теплоснабжения.
Первый этап уже идет.
В 2026 году в Талдыкоргане реализуется первый этап проекта. Он предусматривает реконструкцию 3,5 километра магистральных тепловых сетей.
На сегодняшний день выполнено около 800 метров работ, что составляет 25 процентов от запланированного объема.
Ожидается, что уже по итогам первого этапа уровень износа тепломагистрали снизится до 51,8 процента. Это станет важным шагом в подготовке города к предстоящим отопительным сезонам.
Масштабная модернизация по всей стране.
Талдыкорганский проект является частью общенациональной программы обновления теплоснабжающей инфраструктуры.
В рамках подготовки к отопительному сезону по Казахстану в текущем году запланированы реконструкция и капитальный ремонт 377 километров тепловых сетей. Из них 130 километров будут модернизированы в рамках Национального проекта.
Сейчас работы ведутся в 16 регионах страны на участках общей протяженностью 152 километра. При этом около 35 километров сетей уже полностью обновлены.
Подготовка объектов теплоснабжения находится под постоянным контролем территориальных департаментов Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики, которые следят за соблюдением сроков и качеством выполнения ремонтных работ.
Обновление тепловой инфраструктуры остается одним из ключевых направлений развития коммунального сектора Казахстана, поскольку от состояния сетей напрямую зависит комфорт сотен тысяч жителей в отопительный период.