В Казахстане проверят техническое состояние одной из крупнейших кольцевых автодорог

По итогам работ будут подготовлены научно обоснованные рекомендации по содержанию, ремонту и дальнейшему развитию БАКАД. Кроме того, институт ведет работу по совершенствованию системы весогабаритного контроля, а также планирует развитие цифрового мониторинга и внедрение интеллектуальных транспортных технологий для повышения безопасности и эффективности дорожной инфраструктуры.