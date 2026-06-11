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В Казахстане проверят техническое состояние одной из крупнейших кольцевых автодорог

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (КаздорНИИ) приступило к комплексной диагностике Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) — одного из ключевых инфраструктурных проектов страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

БАКАД играет важную роль в транспортной системе Алматы и Алматинской области. Это позволяет снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города, ускорить движение транзитного транспорта и повысить эффективность логистики региона. Проект также способствует развитию транзитного потенциала страны и улучшению экологической ситуации за счет перераспределения транспортных потоков.

В рамках обследования специалисты КаздорНИИ проводят оценку состояния дорожного покрытия, включая определение ровности, сцепных свойств и шероховатости, а также выявление дефектов и повреждений. Отдельно выполняется диагностика мостов, путепроводов и других искусственных сооружений, расположенных на трассе.

По итогам работ будут подготовлены научно обоснованные рекомендации по содержанию, ремонту и дальнейшему развитию БАКАД. Кроме того, институт ведет работу по совершенствованию системы весогабаритного контроля, а также планирует развитие цифрового мониторинга и внедрение интеллектуальных транспортных технологий для повышения безопасности и эффективности дорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, какие ключевые магистрали Алматы доведут до БАКАД.