«Авирон»: Россия формирует мировые тренды развития беспилотников

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании «Авирон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума.
«Россия уверенно входит в число государств, которые формируют современные мировые тренды развития беспилотной авиации», — подчеркнул Лапин.
Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Авирона», мировая конкуренция остается очень высокой.
«Сложно выстроить четкую градацию, но Россия занимает уверенное место в топ-3 мировых лидеров в сфере беспилотных технологий», — указал Лапин. По его словам, если говорить о количестве производства гражданских беспилотников, то лидером остается Китай. В сфере же военных технологий лидерами являются сразу несколько стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.