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«Авирон»: Россия формирует мировые тренды развития беспилотников

Гендиректор компании Игорь Лапин подчеркнул, что РФ лидирует в части опыта применения и скорости адаптации технологий.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании «Авирон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Россия уверенно входит в число государств, которые формируют современные мировые тренды развития беспилотной авиации», — подчеркнул Лапин.

Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Авирона», мировая конкуренция остается очень высокой.

«Сложно выстроить четкую градацию, но Россия занимает уверенное место в топ-3 мировых лидеров в сфере беспилотных технологий», — указал Лапин. По его словам, если говорить о количестве производства гражданских беспилотников, то лидером остается Китай. В сфере же военных технологий лидерами являются сразу несколько стран.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.