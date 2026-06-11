«Аэрофлот»: «плоскими» тарифами с 15 июня смогут пользоваться только россияне

«Плоские» тарифы — это социальная инициатива «Аэрофлота», которая реализуется с 2014 года. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости, не зависят от даты вылета. Билеты по «плоским» тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом.