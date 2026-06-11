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«Аэрофлот»: «плоскими» тарифами с 15 июня смогут пользоваться только россияне

Компания приняла решение ограничить продажу таких авиабилетов иностранным гражданам из-за высокого спроса и социальной значимости программы, говорится в заявлении.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Авиабилеты по фиксированным тарифам экономического класса с 15 июня 2026 года смогут приобретать только россияне. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота».

«С 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне. Учитывая высокий спрос и социальную значимость данной программы, “Аэрофлот” принял решение распространить ее действие только на граждан России», — говорится в сообщении.

Ранее билеты по фиксированным тарифам могли приобретать и иностранные граждане.

В «Аэрофлоте» также указали, что в 2025 году на дальневосточных направлениях по «плоскому» тарифу путешествовали 1,5 млн пассажиров. Между Москвой и Калининградом тарифом в 2025 году воспользовались более 831 тыс. человек.

О «плоских» тарифах.

«Плоские» тарифы — это социальная инициатива «Аэрофлота», которая реализуется с 2014 года. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости, не зависят от даты вылета. Билеты по «плоским» тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом.

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