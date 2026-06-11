Демин: «Новые люди» работают с ЦБ над проблемой излишних блокировок по 115-ФЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Партия «Новые люди» взаимодействует с Центробанком, чтобы решить проблему ошибочной блокировки счетов по «антиотмывочным» основаниям у добросовестных предпринимателей (в рамках нормы, известной как 115-ФЗ). Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил замруководителя фракции «Новые люди», председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
«Конечно, мы видим, как благое намерение получило перекос, потому что, конечно, сам закон — против отмывания доходов, полученных преступным путем. Но так получилось, что сейчас от него часто страдают добросовестные предприниматели, у них блокируются счета. А это не просто невозможность оплатить что-либо или какая-то заморозка деятельности, это часто сорванные контракты, договоренности — достаточно большое количество сложностей», — отметил он.
Демин рассказал, что «Новые люди» создавали специальный чат-бот, через который собирали жалобы предпринимателей. «Мы ходили к Эльвире Сахипзадовне [Набиуллиной, главе ЦБ,] по поводу данного вопроса, поднимали его там, рассматривали. У нас был ряд предложений, в том числе ввести регламент, где в течение трех часов банк должен рассмотреть вопрос и принять решение. А во-вторых, вести ответственность банков, если они принимают некорректное решение — чтобы на них были штрафные санкции. Мы продолжаем в рабочем порядке взаимодействовать с Центральным банком», — сказал депутат.
Как заверил председатель комитета, фракция продолжит отстаивать позицию в пользу того, чтобы блокировки по счетам не создавали уязвимостей для бизнеса, а выполняли свою основную роль — защиты от отмывания доходов.
О ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.