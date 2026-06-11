Демин: «Новые люди» работают с ЦБ над проблемой излишних блокировок по 115-ФЗ

Демин рассказал, что «Новые люди» создавали специальный чат-бот, через который собирали жалобы предпринимателей. «Мы ходили к Эльвире Сахипзадовне [Набиуллиной, главе ЦБ,] по поводу данного вопроса, поднимали его там, рассматривали. У нас был ряд предложений, в том числе ввести регламент, где в течение трех часов банк должен рассмотреть вопрос и принять решение. А во-вторых, вести ответственность банков, если они принимают некорректное решение — чтобы на них были штрафные санкции. Мы продолжаем в рабочем порядке взаимодействовать с Центральным банком», — сказал депутат.