Самую дешевую студию на «Авито» продают за 350 тыс. рублей

На российском рынке студии получили другое развитие, продолжил Патанин. Фактически речь пошла о компактных квартирах, где кухня объединена с жилой зоной. "За последние годы этот формат заметно уменьшился по площади. Сегодня на рынке встречаются студии около 19 кв. м, и для постоянного проживания такой метраж уже вызывает вопросы с точки зрения комфорта.