Самую дешевую студию на «Авито» продают за 350 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Самая дешевая студия в России продается в поселке городского типа Светлополянск Кировской области за 350 тыс. рублей, следует из объявления на «Авито».
Согласно объявлению, площадь квартиры на первом этаже кирпичного дома составляет 41 кв. м. В студии есть балкон, зона кухни и вся необходимая мебель. Рядом есть детские сады, магазины и школа.
На втором месте — объект, который позиционируется как студия, на втором этаже кирпичного дома в селе Барда Пермского края за 400 тыс. рублей. Площадь объекта с деревенской печкой — 10 кв. м. «Электричество и вода есть, но нет канализации. Если сделать ремонт, то получится неплохая квартира», — указывается в объявлении.
Замыкает топ-3 студия площадью чуть больше 20 кв. м в городе Кодинске Красноярского края за 530 тыс. рублей. Ее продают с аукциона. Объект расположен на втором этаже пятиэтажного панельного дома 1984 года постройки. «Развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка. Все социально значимые объекты, а также места развлечения и отдыха в шаговой доступности», — говорится в объявлении.
О студиях.
Классическая студия изначально представляла собой большое открытое пространство без внутренних перегородок, рассказал ТАСС эксперт по недвижимости Георгий Патанин. «Такой формат использовали художники, архитекторы и представители творческих профессий: в одной части помещения работали, в другой — жили. Главная идея заключалась в свободной планировке и большом объеме пространства», — объяснил он.
На российском рынке студии получили другое развитие, продолжил Патанин. Фактически речь пошла о компактных квартирах, где кухня объединена с жилой зоной. "За последние годы этот формат заметно уменьшился по площади. Сегодня на рынке встречаются студии около 19 кв. м, и для постоянного проживания такой метраж уже вызывает вопросы с точки зрения комфорта.
При этом спрос на студии остается высоким. Причина проста: это самый доступный формат отдельной квартиры по общей стоимости покупки. Для многих покупателей студия остается единственной возможностью приобрести собственное жилье, поэтому интерес к таким объектам сохраняется даже на фоне роста цен", — сказал Патанин.
Основатель компании «Айрэмди» Евгений Морозов добавил в беседе с ТАСС, что в Петербурге стоимость студий за последние годы заметно выросла вслед за общим повышением цен на жилье. При этом интерес покупателей сохраняется.
"Одновременно сокращается предложение. Девелоперы выводят на рынок меньше малогабаритных квартир, а в историческом центре новые проекты появляются редко. В результате количество качественных компактных лотов постепенно уменьшается.
Поэтому говорить о вымывании студий с рынка вполне уместно, особенно если речь идет о ликвидных объектах в центре города", — заключил эксперт.