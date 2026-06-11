Беларусь понизила экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов

В частности, документом были снижены ставки на сжиженные углеводородные газы с 131,6 долларов до 130,2 долларов за тонну. Также внесены корректировки в ставки на этан, бутан и изобутан, раньше они были 118,4 долларов за тонну, теперь 117,1 долларов.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, которые возникли с 1 июня этого года.
Ранее с 1 июня 2025 года пошлины были обнулены. Это коснулось упомянутых углеводородов.
В апреле этого года правительство изменило экспортные пошлины на некоторые углеводороды. Так, ставки на сжиженные углеводородные газы были установлены в размере 5,2 доллара за тонну, на этан, бутан и изобутан — 4,6 доллара.
Затем они еще больше выросли: тарифы на сжиженные углеводородные газы увеличились с 5,2 доллара до 131,6 доллара за тонну, а тарифы на этан, бутан и изобутан с 4,6 доллара за тонну возросли до 118,4 доллара.