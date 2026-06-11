Беларусь понизила экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов

В частности, документом были снижены ставки на сжиженные углеводородные газы с 131,6 долларов до 130,2 долларов за тонну. Также внесены корректировки в ставки на этан, бутан и изобутан, раньше они были 118,4 долларов за тонну, теперь 117,1 долларов.