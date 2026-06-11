Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 11 июня

Национальный банк изменил курсы валют на 11 июня, четверг. В итоге после нескольких дней падения курс евро и курс доллара стали вновь расти, а курс российского рубля, наоборот, стал немного снижаться.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 11 июня, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7727 белорусского рубля, 1 евро — 3,2045 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8448 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 10 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал ниже в четверг, 11 июня. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0056 белрубля, курс евро увеличился на 0,0050 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0133 белрубля.