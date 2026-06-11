Вклады в казахстанских банках достигли 48,2 триллиона тенге: какие БВУ в лидерах?

Напомним: в РК работают 23 банка, среди которых 14 БВУ с иностранным участием, в том числе 10 дочерних банков.
Среди топ-10 банков — крупнейших держателей вкладов населения и бизнеса по месячному росту с ощутимым перевесом лидирует Bank RBK: плюс 8,9% (или плюс 159,2 млрд тг), до 1,95 трлн тг. За год показатель вырос сразу на 28,7%, что также выше, чем в целом по БВУ РК (плюс 11,9%).
Продукты Bank RBK популярны как у населения, так и у бизнеса. В частности, физлицам банк предлагает разные типы вкладов: гибкий Depositum (ГЭСВ — до 14,5%), накопительные Dream и Grand (ГЭСВ — до 19%), SAFE (ГЭСВ — до 17,51%).
В сфере вкладов для бизнеса у Bank RBK также широкая линейка продуктов: корпоративные депозиты, условные вклады для недропользователей, а также самые «короткие» вклады «Овернайт». К слову, вклады юрлиц в банке выросли за месяц на рекордные 17,1%, до 1,16 трлн тг — это также самый высокий показатель среди крупнейших БВУ РК. Подобные показатели говорят о доверии рынка к фининституту, в том числе о доверии бизнеса.
Второе место по месячному росту портфеля вкладов среди крупнейших БВУ РК занимает Kaspi Bank (плюс 3,7%, до 8,2 трлн тг), а замыкает тройку лидеров Freedom Bank (плюс 2,4%, до 1,6 трлн тг).
Также в плюсе в месячной динамике среди банков топовой десятки оказались Halyk Bank (плюс 1,7%) и Банк ЦентрКредит (плюс 0,7%). Прочие крупнейшие банки — держатели депозитов показали сокращение портфелей вкладов.
Для справки: в целом по сектору вклады бизнеса выросли за месяц на 0,4%, до 19,6 трлн тг, депозиты населения — на 1,4%, до 28,6 трлн тг.
В годовой динамике портфель вкладов бизнеса увеличился на 7%, портфель депозитов населения — на 15,5%.