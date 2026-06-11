Вклады в казахстанских банках достигли 48,2 триллиона тенге: какие БВУ в лидерах?

В сфере вкладов для бизнеса у Bank RBK также широкая линейка продуктов: корпоративные депозиты, условные вклады для недропользователей, а также самые «короткие» вклады «Овернайт». К слову, вклады юрлиц в банке выросли за месяц на рекордные 17,1%, до 1,16 трлн тг — это также самый высокий показатель среди крупнейших БВУ РК. Подобные показатели говорят о доверии рынка к фининституту, в том числе о доверии бизнеса.