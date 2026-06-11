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Губернатор Севастополя призвал не стоять в очередях за бензином

Прошлой ночью в Севастополь не приехали бензовозы, поэтому новые QR-коды для покупки топлива пока не выдают, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что сегодня сети ТЭС будут заправлять машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественный транспорт.

Прошлой ночью в Севастополь не приехали бензовозы, поэтому новые QR-коды для покупки топлива пока не выдают, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что сегодня сети ТЭС будут заправлять машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественный транспорт.

По словам господина Развожаева, «стоять в очередях на АЗС “ТЭС” бессмысленно». Когда в город поступит следующая партия топлива, губернатор не уточнил. «Будет новая генерация (QR-кодов для покупки топлива.— “Ъ”), и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый», — добавил он.

В начале июня в Севастополе остановили свободную продажу топлива. Купить бензин можно по приобретаемым заранее талонам, действует лимит в 20 л на человека. Причиной дефицита власти назвали перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. Вчера топливо также продавали несколько АЗС сети «АТАН».

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