Расходы «Норникеля» на проекты, связанные с целями устойчивого развития, в 2025 году составили почти треть годовой выручки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Норникель» представил Отчет об устойчивом развитии за 2025 год. Расходы на проекты, связанные с целями устойчивого развития и национальными целями России, составили более 377 млрд рублей.
В числе расходов прошлого года — 7,7 млрд руб. на развитие регионов. Это в том числе 4,4 млрд руб. на реновацию Норильска: больше тысячи семей, получивших новое жилье, новые общественные пространства, спортивная и культурная инфраструктура. Напомним, комплексный план развития Норильска, который совместно реализуют Федерация, край, «Норникель» и муниципалитет, — передовой опыт государственно-частного партнерства в деле социального развития арктических городов. Объем совместного финансирования на период до 2035 года, направленного на развитие Норильска, — 120 млрд руб., из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — средства «Норникеля». Помимо этого, компания взяла на себя дополнительные обязательства.
Улучшение жизни сотрудников, городов и регионов, где работают предприятия компании, отражается в динамике индекса качества городской среды Минстроя России. Показатели городов деятельности «Норникеля» демонстрируют рост год от года. Так, за 2023−2024 гг. Норильск вырос на 18 баллов, до 243, Мончегорск — на 19, до 239, Заполярный — на 22, до 244. Города, набравшие более 180 баллов, считаются обладателями благоприятной среды.
Кроме того, в прошлом году было проведено масштабное аналитическое исследование «Социальный портрет горожанина». В нем приняли участие более 3,7 тысячи жителей Норильска, Мончегорска, Заполярного и Никеля. С 2018 года, когда такой опрос проводился впервые, на 21% улучшились оценки общего благополучия жителей и на 31% — оценки работы городской инфраструктуры, служб и системы обеспечения ресурсами.
«Забота о людях» — одна из ключевых ценностей «Норникеля», наряду с «Эффективностью» и «Безопасностью». Средняя зарплата в компании составила в 2025 году 216,6 тыс. рублей, а по Красноярскому краю — 286,6 тыс. рублей. Это почти в два раза выше средней по России.
На социальные программы и льготы в прошлом году компания направила почти 18 млрд руб. В систему поддержки входят в том числе санаторно-курортное лечение, пенсионные и жилищные программы и многое другое.
Традиционно одним из наиболее комплексных для компании остается вопрос экологического благополучия. Серная программа «Норникеля» — крупнейшая российская экологическая инициатива. Благодаря ей выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городах деятельности «Норникеля» продолжают сокращаться. По сравнению с 2020 г. выбросы диоксида серы сократились на 39%. Это в том числе связано с продолжением Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе. В целом на охрану окружающей среды в 2025 г. «Норникель» направил более 89 млрд руб.
Также в отчетном году компания актуализировала Стратегию в области экологии и изменения климата, которая теперь включает более 270 мероприятий с общим индикативным бюджетом на 2026−2035 гг. около 247 млрд руб.
В 2025 году «Норникель» продолжил реализацию мероприятий по поддержке КМНС. Помимо инфраструктурных проектов — таких как, например, строительство сельских домов культуры, был сделан акцент на развитие самостоятельности и самодостаточности коренных народов. Примерами являются конкурс «Мир Таймыра» и Конкурс социальных проектов: Компания поддерживает социальные проекты, созданные в интересах КМНС и, как правило, ими же и разработанные. Общий объем грантов конкурса «Мир Таймыра» в отчетном году составил 43 млн рублей.
«То, что изложено в отчете, можно называть по-разному: устойчивое развитие, ESG, корпоративная социальная ответственность, ответственное ведение бизнеса. Вариантов названий много. Главное, что за всеми этим цифрами стоят люди. В отчетном 2025 г. “Норникелю” исполнилось 90 лет. Почти за столетие мир изменился до неузнаваемости. Сейчас мы обсуждаем цифровую экономику, искусственный интеллект, порой фантастические вещи. Но, как и раньше, мы реализуем наши проекты, чтобы люди жили в достойной и благоприятной среде, были активны и здоровы, с удовольствием работали, видели возможности для развития и связывали с этой территорией свое будущее и будущее своих детей», — прокомментировал первый вице-президент — операционный директор, руководитель Заполярного дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров.
В этом году компания впервые представила Региональный атлас — уникальную карту социально-экологических проектов «Норникеля» и результатов инвестиций в ключевых регионах присутствия компании: Красноярском крае, Мурманской области и Забайкалье. Атлас показывает, как повестка устойчивого развития превращается в конкретные изменения для людей: новое жилье, детские сады, спортивные объекты, общественные пространства, экологические проекты и более комфортную городскую среду.