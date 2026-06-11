Расходы «Норникеля» на проекты, связанные с целями устойчивого развития, в 2025 году составили почти треть годовой выручки

«То, что изложено в отчете, можно называть по-разному: устойчивое развитие, ESG, корпоративная социальная ответственность, ответственное ведение бизнеса. Вариантов названий много. Главное, что за всеми этим цифрами стоят люди. В отчетном 2025 г. “Норникелю” исполнилось 90 лет. Почти за столетие мир изменился до неузнаваемости. Сейчас мы обсуждаем цифровую экономику, искусственный интеллект, порой фантастические вещи. Но, как и раньше, мы реализуем наши проекты, чтобы люди жили в достойной и благоприятной среде, были активны и здоровы, с удовольствием работали, видели возможности для развития и связывали с этой территорией свое будущее и будущее своих детей», — прокомментировал первый вице-президент — операционный директор, руководитель Заполярного дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров.