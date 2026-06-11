Госдума разрешила правительству занимать на внутреннем рынке сверх плана

Согласно нововведениям кабинет министров наделяется правом оперативно наращивать бюджетные расходы без предварительного согласования изменений в профильный закон. Прежде подобные шаги допускались через привлечение дополнительных ненефтегазовых доходов. Теперь финансировать новые расходы разрешено как за счет увеличения внутренних источников покрытия дефицита, так и за счет остатков, сформированных на едином казначейском счете к началу года.