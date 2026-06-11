На вторую линию казанского метро добавили ещё полмиллиарда рублей

Строительство долгожданной второй ветки подземки в Казани продолжает дорожать. На сайте госзакупок появился новый тендер, согласно которому финансирование объекта вновь увеличили — на этот раз на 500 миллионов рублей.
Что именно предстоит сделать подрядчику за эти деньги? В перечень работ входят подготовительные и земляные мероприятия, устройство фундаментов, проходка тоннелей, монтаж железнодорожного пути, а также внутренних электротехнических систем. Фактически речь идёт о ключевом этапе строительства инфраструктуры новой линии.
Это уже второе дополнительное вливание средств в проект в этом году. Напомним, ещё в мае республика направила на строительство 1,5 миллиарда рублей. При этом общая стоимость возведения первого участка второй линии сегодня оценивается в 41 миллиард рублей. И это не окончательная цифра: около 6 миллиардов рублей дополнительно потребуется на перенос инженерных сетей и строительство объездных дорог. Таким образом, бюджет проекта продолжает расти по мере развёртывания полноценного комплекса работ.