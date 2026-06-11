До 1,73 млн тенге на бизнес: названы условия получения гранта

Уже с 24 июня в стране стартует первый поток приема заявок на государственные гранты для реализации новых бизнес-идей. Поддержка предоставляется безвозмездно и рассчитана на граждан из социально уязвимых категорий населения, которые хотят начать свой бизнес или развивать недавно открытое дело.
Прием заявок будет проходить с 24 июня по 8 июля 2026 года через портал Business.enbek.kz.
Кто сможет получить грант.
Размер гранта составляет 400 месячных расчетных показателей — это 1 730 000 тенге. Деньги выдаются один раз и не подлежат возврату при соблюдении всех условий программы.
Подать заявку могут:
зарегистрированные безработные; индивидуальные предприниматели, зарегистрированные менее года назад.
При этом претендент должен относиться хотя бы к одной из следующих категорий:
лица с инвалидностью; кандасы; межрегиональные переселенцы; получатели адресной социальной помощи; получатели пособий многодетным семьям и их супруги; родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, и их супруги; получатели пособия по потере кормильца.
Главное условие, о котором нельзя забывать.
Одним из обязательных требований является наличие сертификата о прохождении обучения основам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес».
Важно, чтобы сертификат был получен не ранее чем за три года до даты подачи заявки. Без этого документа участвовать в конкурсе не получится.
На что можно потратить деньги.
Государство ожидает, что грантовые средства будут направлены именно на развитие бизнеса.
Средства разрешается использовать на:
покупку оборудования и инструментов; приобретение инвентаря; покупку сельскохозяйственных животных и птицы; приобретение семян, рассады, саженцев и кустарников; аренду помещений для предпринимательской деятельности.
Фактически грант рассчитан на то, чтобы помочь человеку запустить производство, начать оказывать услуги или развивать небольшое фермерское хозяйство.
На что тратить грант запрещено.
Существует и перечень ограничений.
Средства нельзя направлять на:
личные и бытовые расходы; погашение кредитов и займов; покупку или строительство жилья; приобретение земельных участков; покупку иностранной валюты; приобретение ценных бумаг и цифровых активов; производство подакцизной продукции; деятельность, запрещенную законодательством Казахстана.
Как будут выбирать победителей.
Решение о выдаче грантов примут конкурсные комиссии после изучения бизнес-проектов участников.
Эксперты будут оценивать:
жизнеспособность бизнес-идеи; перспективы развития проекта; финансовую обоснованность; возможность создания новых рабочих мест.
По сути, недостаточно просто подать заявку — важно убедить комиссию, что идея действительно сможет приносить доход и развиваться в будущем.
Как подать заявку.
Процедура полностью проходит онлайн через портал Business.enbek.kz.
Для участия необходимо:
Зарегистрироваться на портале. Заполнить электронное заявление. Прикрепить бизнес-план. Подписать документы электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Прием заявок завершится 8 июля 2026 года включительно.
Сколько грантов выдадут в этом году.
В рамках первого потока государство планирует предоставить 3 764 гранта во всех регионах Казахстана, за исключением Актюбинской и Кызылординской областей.
Всего в 2026 году социально уязвимым категориям граждан планируется выдать около 9 тысяч грантов.
Для многих казахстанцев это может стать реальной возможностью превратить идею в собственный источник дохода без необходимости брать кредит или искать инвесторов. В условиях роста интереса к малому бизнесу и самозанятости такая поддержка остается одним из самых доступных инструментов для старта предпринимательского пути.