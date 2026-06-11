До 1,73 млн тенге на бизнес: названы условия получения гранта

Уже с 24 июня в стране стартует первый поток приема заявок на государственные гранты для реализации новых бизнес-идей. Поддержка предоставляется безвозмездно и рассчитана на граждан из социально уязвимых категорий населения, которые хотят начать свой бизнес или развивать недавно открытое дело.