Аэрофлот закрепляет «плоские» тарифы за гражданами России

Что же представляют собой «плоские» тарифы? Это социальная инициатива крупнейшего российского авиаперевозчика, которая реализуется с 2014 года. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости, не зависят от даты вылета. Данный механизм был разработан специально для того, чтобы жители удаленных регионов могли планировать поездки без оглядки на сезонный рост цен на авиабилеты. В настоящий момент билеты по «плоским» тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Для многих жителей Дальнего Востока и Калининградской области авиасообщение с центральной частью страны традиционно является социально значимым.