«Газета.Ru» назвала 7 ушедших из России иномарок, которые обновились за границей

Peugeot официально показал долгожданную «заряженную» версию хэтчбека 208, и она стала чисто электрической. Фанатам марки, которые помнят рев мотора 205 GTi, это, вероятно, принесет разочарование, но технические характеристики новинки впечатляющие. Один электромотор на передней оси выдает 278 л.с., что на 124 л.с. больше, чем у стандартной версии. До «сотни» автомобиль ускоряется за 5,7 с.