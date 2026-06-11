В Петербурге продают квартиру-этаж за 355 миллионов рублей

Самым дорогим жилым объектом на вторичном рынке России, продающимся целым этажом в многоквартирном доме, стала квартира в Санкт-Петербурге стоимостью 355 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рынка недвижимости.