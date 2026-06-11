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Износ теплосетей в Талдыкоргане планируют снизить с 61% до 38%

Всего по Казахстану реконструкция и капитальный ремонт 377 километров тепловых сетей.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Реконструкция 8 километров теплосетей в Талдыкоргане снизит износ с 61% до 38%, заявили в Минэнерго Казахстана.

При ремонтных работах планируют уделить особое тепломагистрали диаметром 700 мм, введенной в эксплуатацию в 1980 году. На сегодняшний день ее износ составляет 61%.

«Проект реализуется в три этапа до 2029 года. Общая протяженность реконструируемых участков — 8,7 км. По завершении работ уровень износа будет снижен до 38%», — говорится в сообщении.

На 2026 год запланирован первый этап — реконструкция магистральных тепловых сетей города протяженностью 3,5 км.

«На сегодняшний день выполнено 800 метров работ, или 25% от плана. По итогам первого этапа износ тепломагистрали снизится с текущего уровня до 51,8%, что позволит повысить надежность теплоснабжения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в отопительный период», — указывается в сообщении.

Работы в Талдыкоргане являются частью масштабной программы модернизации теплоснабжающей инфраструктуры по всей стране.

В 2026 году в рамках подготовки к отопительному сезону по стране запланированы реконструкция и капитальный ремонт 377 километров тепловых сетей, в том числе 130 километров — в рамках национального проекта. В настоящее время работы ведутся в 16 регионах на 152 километрах, из которых 35 километров уже завершены.