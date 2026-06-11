Износ теплосетей в Талдыкоргане планируют снизить с 61% до 38%

В 2026 году в рамках подготовки к отопительному сезону по стране запланированы реконструкция и капитальный ремонт 377 километров тепловых сетей, в том числе 130 километров — в рамках национального проекта. В настоящее время работы ведутся в 16 регионах на 152 километрах, из которых 35 километров уже завершены.