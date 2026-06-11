Красноярский край участвует в Международном форуме «Путешествуй!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На ВДНХ с 10 по 14 июня проходит международный туристический форум «Путешествуй!».
На этой площадке представители Красноярского края презентуют туристические возможности региона — от путешествий в Арктику и отдыха на природе до событийного и гастрономического туризма.
«Красноярский край невозможно увидеть за одну поездку. Туристические предложения охватывают все сезоны: летом — круизы, походы и фестивали, зимой — горнолыжный отдых и арктические впечатления. С каждым годом путешественников становится больше, и для нас это главный показатель того, что отрасль развивается. Форум “Путешествуй!” — хорошая возможность рассказать о том, чем сегодня живёт край и какие впечатления он может подарить», — рассказала руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.
Она также отметила, что по итогам 2025 года турпоток в Красноярский край составил более 1,4 млн поездок — на 10,5% больше, чем годом ранее. С начала текущего года количество поездок выросло ещё на 6,5%.
Стенд региона представлен под концепцией «Зарядись энергией Красноярского края». Центральный элемент экспозиции — арт-объект «Водопад», вдохновлённый сибирскими водопадами. Гости узнают о туристических маршрутах, примут участие в интерактивах. На стенде работают представители туротрасли, включая туроператоров, которые презентуют готовые маршруты и программы путешествий.
Делегация региона участвует в деловой программе форума. Представители края выступят на отраслевых сессиях и экспертных дискуссиях о развитии внутреннего туризма, продвижении регионов и создании новых турпродуктов. Отдельное внимание — гастрономическому туризму: красноярцы расскажут об успешных практиках на тематической сессии.
Участие региона в таких мероприятиях соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — повышать доступность путешествий по России, привлекательность регионов для гостей и создавать новые туристические продукты.