Более 26 тыс. га земель вернули государству в Акмолинской области

«В 2025 году по актам прокурорского надзора в государственную собственность возвращено более 23 тыс. га сельскохозяйственных земель. В текущем году работа активизирована: за истекший период возвращено свыше 3,5 тыс. га пастбищ стоимостью более Т20 млн», — говорится в сообщении в четверг.
По данным генпрокуратуры, в районе сохраняется дефицит пастбищных земель и пашни. В связи с этим с прошлого года реализуется проект «Возврат неиспользуемых земель», направленный на выявление и изъятие участков, используемых не по целевому назначению.
Сообщается, что в рамках проекта были изъяты 1412 га земель у ТОО «Нан-Жер», еще 2150 га пастбищ ТОО «Баймырза-Агро» вернуло в добровольном порядке.