Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 26 тыс. га земель вернули государству в Акмолинской области

Кокшетау. 11 июня. КазТАГ — Более 26 тыс. га земель возвращены в государственную собственность в районе Биржан сал Акмолинской области, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: КазТАГ

«В 2025 году по актам прокурорского надзора в государственную собственность возвращено более 23 тыс. га сельскохозяйственных земель. В текущем году работа активизирована: за истекший период возвращено свыше 3,5 тыс. га пастбищ стоимостью более Т20 млн», — говорится в сообщении в четверг.

По данным генпрокуратуры, в районе сохраняется дефицит пастбищных земель и пашни. В связи с этим с прошлого года реализуется проект «Возврат неиспользуемых земель», направленный на выявление и изъятие участков, используемых не по целевому назначению.

Сообщается, что в рамках проекта были изъяты 1412 га земель у ТОО «Нан-Жер», еще 2150 га пастбищ ТОО «Баймырза-Агро» вернуло в добровольном порядке.