Тысячи опасных яиц выявили на одном из рынков Алматы

В ходе проверки рынка «Барыс-IV» специалисты инспекции обнаружили нарушения. Куриные яйца реализовывались без ветеринарных сопроводительных документов, надлежащей маркировки и специальной упаковки. Из незаконного оборота было изъято 13 680 яиц.
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях были составлены протоколы. На виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 1 297 500 тенге.
Согласно Правилам уничтожения пищевой продукции, представляющей угрозу здоровью людей и животных, а также окружающей среде, 10 июня 2026 года изъятые яйца были вывезены на городской скотомогильник и помещены в «яму Беккера», где законсервированы биотермическим методом.
После выявления нарушений с руководителями организаций оптовой и розничной торговли проведена разъяснительная работа по соблюдению ветеринарно-санитарных требований. Также направлены официальные письма о запрете реализации продукции, незаконно ввезённой из других стран.