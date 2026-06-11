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Тысячи опасных яиц выявили на одном из рынков Алматы

На рынке в Алматы выявили более 13 тыс. незаконно ввезенных куриных яиц без маркировки и необходимых документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Источник: Nur.kz

В ходе проверки рынка «Барыс-IV» специалисты инспекции обнаружили нарушения. Куриные яйца реализовывались без ветеринарных сопроводительных документов, надлежащей маркировки и специальной упаковки. Из незаконного оборота было изъято 13 680 яиц.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях были составлены протоколы. На виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 1 297 500 тенге.

Согласно Правилам уничтожения пищевой продукции, представляющей угрозу здоровью людей и животных, а также окружающей среде, 10 июня 2026 года изъятые яйца были вывезены на городской скотомогильник и помещены в «яму Беккера», где законсервированы биотермическим методом.

После выявления нарушений с руководителями организаций оптовой и розничной торговли проведена разъяснительная работа по соблюдению ветеринарно-санитарных требований. Также направлены официальные письма о запрете реализации продукции, незаконно ввезённой из других стран.