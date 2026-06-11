Тысячи опасных яиц выявили на одном из рынков Алматы

Согласно Правилам уничтожения пищевой продукции, представляющей угрозу здоровью людей и животных, а также окружающей среде, 10 июня 2026 года изъятые яйца были вывезены на городской скотомогильник и помещены в «яму Беккера», где законсервированы биотермическим методом.