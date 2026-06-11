Один сотрудник и ноль построек: КРДВ выселяет резидента-невидимку

Управляющая компания требует расторгнуть соглашение об инвестиционной деятельности с резидентом ТОР «Надеждинская» ООО «ТОР-Снабжение». По условиям договора, подписанного сторонами, инвестор брал на себя обязательства в период с 2023 по 2025 годы развернуть на площадке ТОР «Надеждинская» современный транспортно-логистический комплекс. Проект с заявленным объемом капиталовложений в 33,6 млн рублей предполагал возведение административного здания, открытого склада и специализированной площадки под хранение инертных материалов. Под эти цели КРДВ выделила компании земельный участок в аренду. Однако проверка, инициированная управляющей компанией, показала полное отсутствие активности на объекте. Проигнорировав предварительный запрос о ходе реализации проекта, резидент фактически провалил все промежуточные этапы. Помимо заморозки строительной части, ООО «ТОР-Снабжение» перестало предоставлять обязательную отчетность. Попытки КРДВ расторгнуть соглашение в досудебном порядке и урегулировать конфликт путем переговоров успехом не увенчались, что вынудило госкорпорацию обратиться в суд. Очередное заседание по делу назначено на 16 июня 2026 года. По данным портала проверки Seldon.Basis, ООО «ТОР-Снабжение» имеет статус коммерческого микропредприятия с официально трудоустроенным одним сотрудником. Компания зарегистрирована 30 декабря 2021 года в селе Вольно-Надеждинское (Приморский край). Пост генерального директора и единственного учредителя занимает Никита Байдак (также числится руководителем и совладельцем еще в трех организациях). При скромном уставном капитале в 10 000 рублей баланс организации оценивался в 28,17 млн рублей (падение на 22%). При этом официальная выручка предприятия составила 9,04 млн рублей (+8%), а чистая прибыль продемонстрировала рост на 131%, достигнув 773 тысяч рублей.