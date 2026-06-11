В Москве начали проводить сессии с бизнесом для прогнозирования потребности в кадрах

Первая сессия — «Лаборатория розничной торговли» — собрала представителей X5, «Магнита», «Ленты», «ВкусВилла», «М. Видео», Сбера и отраслевых ассоциаций. По словам госпожи Багреевой, в отрасли, где занято более 830 тыс. москвичей (почти 10% работающих), за семь лет число сотрудников сократилось на 208 тыс. человек из-за автоматизации и роста онлайн-торговли. При этом занятость в e-commerce, логистике и IT выросла за пять лет на 42 тыс. человек.