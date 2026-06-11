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В суде Лондона спрогнозировали срок восстановления «Северного потока»

Восстановить поврежденный при взрывах газопровод «Северный поток» можно почти за три года при условии, что работы будут вовремя финансироваться. Такой прогноз приводится в материалах Высокого суда Лондона по спору оператора газопровода Nord Stream AG со страховщиками Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance, передает РБК.

Восстановить поврежденный при взрывах газопровод «Северный поток» можно почти за три года при условии, что работы будут вовремя финансироваться. Такой прогноз приводится в материалах Высокого суда Лондона по спору оператора газопровода Nord Stream AG со страховщиками Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance, передает РБК.

Судебное разбирательство касается страховых выплат оператору газопровода. Nord Stream AG требует возместить компании ущерб на сумму €570 млн, причиненный при взрывах в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм. Немецкие следователи считают причастными к подрыву нескольких граждан Украины. В российском МИДе при этом заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева.

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что одна из веток «Северного потока» полностью готова к эксплуатации и поставкам газа в Европу. Однако поставки невозможны из-за запретов со стороны ЕС. Если правительство Германии разрешит запустить оставшуюся нитку газопровода, это можно сделать по нажатию кнопки, заявлял Владимир Путин.

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