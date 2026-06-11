Жители Челябинской области назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами

При этом 9% южноуральцев проявили солидарность и заявили, что абсолютно любой труд в России должен оплачиваться хорошо. В этой группе заметно больше женщин, чем мужчин (10% против 7%). Ещё 9% опрошенных назвали завышенными доходы стоматологов, репетиторов, косметологов и маркетологов, а каждый 5-й участник опроса просто затруднился ответить, кто в стране получает лишнее.