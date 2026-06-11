Жители Челябинской области назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами

К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, которые провели масштабный опрос среди экономически активных жителей региона. Как показало исследование, на первом месте в рейтинге неоправданно высоких зарплат с большим отрывом оказались депутаты и политики — их упомянули 18% южноуральцев.
Вторую строчку заняли директора и руководители различных уровней с результатом в 13%. Интересно, что доходы программистов и рядовых государственных служащих сейчас вызывают одинаковое раздражение у людей — эти варианты набрали по 9% голосов.
Среди остальных переоценённых специальностей участники исследования часто упоминали менеджеров (8%), профессиональных футболистов (6%) и риелторов (5%). Ещё 4% опрошенных недовольны заработками курьеров, а по 3% голосов досталось артистам и блогерам. Меньше всего вопросов у жителей области вызывают доходы банковских работников и юристов — их назвали переоценёнными всего по 2% респондентов.
При этом 9% южноуральцев проявили солидарность и заявили, что абсолютно любой труд в России должен оплачиваться хорошо. В этой группе заметно больше женщин, чем мужчин (10% против 7%). Ещё 9% опрошенных назвали завышенными доходы стоматологов, репетиторов, косметологов и маркетологов, а каждый 5-й участник опроса просто затруднился ответить, кто в стране получает лишнее.
Кстати, половина работников Челябинской области испытывает стресс на работе из-за отношений с руководством. Также в числе самых частых причин тревоги оказались нестабильность, высокая нагрузка и атмосфера в коллективе. Как справляются с напряжением жители региона, выяснили эксперты.