Нижегородстат назвал среднюю зарплату нижегородцев

В марте текущего года средняя номинальная начисленная зарплата жителей Нижегородской области достигла 86 920 рублей. Этот показатель на 10,9% превышает уровень начала весны 2025‑го. Об этом сообщает Нижегородстат.
В целом за I квартал 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в регионе составила 82 304 рубля — годовой прирост здесь составил 10,5%.
Отдельно отмечается динамика реальных доходов: в марте нынешнего года они увеличились на 4,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Напомним, что водитель и автослесарь возглавили топ-5 вакансий в Нижнем Новгороде.