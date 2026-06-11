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Нижегородстат назвал среднюю зарплату нижегородцев

Отдельно отмечается динамика реальных доходов: в марте нынешнего года они увеличились на 4,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В марте текущего года средняя номинальная начисленная зарплата жителей Нижегородской области достигла 86 920 рублей. Этот показатель на 10,9% превышает уровень начала весны 2025‑го. Об этом сообщает Нижегородстат.

В целом за I квартал 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в регионе составила 82 304 рубля — годовой прирост здесь составил 10,5%.

Отдельно отмечается динамика реальных доходов: в марте нынешнего года они увеличились на 4,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Напомним, что водитель и автослесарь возглавили топ-5 вакансий в Нижнем Новгороде.