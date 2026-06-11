Сотни владельцев Zeekr 9X в России встали в очередь на ремонт из-за серьёзного дефекта

На данный момент в очереди на ремонт стоят свыше трёхсот машин. Это примерно 20% от всего объёма Zeekr 9X, завезённого в Россию. Всего в страну попало без малого две тысячи таких кроссоверов, причём большинство из них доставлено по каналам параллельного импорта, минуя официального дилера.