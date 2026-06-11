Более 31 млн рублей принес бюджету Нижнего Новгорода туристический налог

В бюджет Нижнего Новгорода с начала 2026 года поступило 31,16 млн рублей туристического налога. Это составляет 15,58% от запланированных на год доходов в размере 200 млн рублей. Такие данные содержатся в сводке об исполнении доходов городского бюджета на 1 июня 2026 года.