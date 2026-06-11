Спасите машину за 15 минут: Депутаты придумали новые правила для эвакуаторов

У автомобилистов должно появиться законное право остановить принудительную эвакуацию своего транспортного средства в течение 15 минут — этого времени хватит, чтобы сходить за документами или извлечь их из салона, даже когда машина уже стоит на платформе эвакуатора. Такое заявление в беседе с ТАСС в кулуарах завершившегося Петербургского международного экономического форума сделал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.