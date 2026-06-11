Поток автотуристов растет в Нижегородской области

Глава региона подчеркнул, что с начала 2026 года область приняла свыше 190 тысяч автотуристов — это почти на 20% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. По словам Глеба Никитина, важную роль в развитии направления играет нацпроект «Туризм и гостеприимство».