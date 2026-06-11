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Поток автотуристов растет в Нижегородской области

В рамках этой инициативы в 2026 году на развитие инфраструктуры планируется выделить более 60 миллионов рублей.

На московском форуме «Путешествуй!» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал вице‑премьеру Дмитрию Чернышенко концепцию развития автотуризма в регионе. Об этом информирует пресс‑служба областного правительства.

Глава региона подчеркнул, что с начала 2026 года область приняла свыше 190 тысяч автотуристов — это почти на 20% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. По словам Глеба Никитина, важную роль в развитии направления играет нацпроект «Туризм и гостеприимство».

В рамках этой инициативы в 2026 году на развитие инфраструктуры планируется выделить более 60 миллионов рублей: средства пойдут на монтаж современной туристической навигации и возведение нового комплекса для автопутешественников.

Среди ключевых точек притяжения для туристов на автомобилях — паломнический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», а также Нижний Новгород, Большое Болдино, Выкса, Семёнов, Городец, Чкаловск и озеро Светлояр.

Ранее туристический налог принёс Нижнему Новгороду 31,2 млн рублей за 5 месяцев.

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