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Огурцы и помидоры подскочили в цене в Волгоградской области

Сезонные овощи дорожают в волгоградских магазинах.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области вторая неделя подряд стремительно дорожают сезонные овощи. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, по данным Волгоградстата, с 2 по 8 июня огурцы подорожали на 12,3% — теперь килограмм стоит 128,20 рубля. Помидоры прибавили 9,3% и достигли отметки 196,95 рубля за килограмм.

Не отстают и корнеплоды. Репчатый лук вырос в цене на 7,5%, до 51,13 рубля за кг, свекла — на 5,6%, до 42,76 рубля, а картофель — на 4,7%, до 57,16 рубля за килограмм.

Эксперты связывают подорожание с погодными аномалиями, которые повлияли на сбор урожая и логистику.