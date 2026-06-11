В Омске за 8,5 миллиона рублей продается мини-база отдыха

8 июня в Омске на портале объявлений «Авито» вышло предложение о продаже небольшой базы отдыха «Атмосфера». Ее цену обозначили в 8,5 млн рублей.
База находится в черте Омска, на территории товарищества садоводов «Полет-10» в Октябрьском округе. По типу объекта это глэмпинг.
Выручку в месяц продавец назвал в 350 тыс. рублей, прибыль — в 290 тыс.,
предсказана окупаемость в 30 месяцев.
Категория обслуживания указана как «без звезд».
"Прoдaетcя дeйcтвующий бизнeс в сфере зaгoроднoгo oтдыxa — камeрный, душевный и ужe известный гостям.
Прoeкт сoздaвaлся нe ради пoтoка, a ради ощущeния уютa, тишины и наcтoящeгo oтдыxa — имeннo зa этим cюда вoзвращаются", написал продавец в объявлении, далее подчеркнув снова, что это не массовый прокат, а формат для людей, которые ценят состояние.
По словам владельца, экономика здесь простая, понятная и прозрачная. А проект не требует постоянного присутствия владельца на базе.
На ухоженном и зеленом участке базы в 800 кв. метров расположены гостевой дом площадью 5×7 метров, русская баня с террасой, банный чан (ключевой элемент проекта), большая беседка с летней водой и холодильником, мангальная и костровая зоны, детский игровой домик и летний бассейн.
Территория формирует ощущение уединения и «своего места».
Ранее мы писали, что в Омске продают лаунж-бар «Пышные усы».