Развожаев рассказал о ситуации с топливом на 11 июня

Днем ранее, 10 июня, по данным Развожаева, бензин также отпускали без ограничений на восьми заправках «Атан» в Севастополе. В ассортименте был только Аи-92 и Аи-95. 9 июня свободная продажа действовала лишь на пяти АЗС сети, и там можно было купить исключительно бензин Аи-92.