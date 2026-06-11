Развожаев рассказал о ситуации с топливом на 11 июня

По информации главы региона, бензин Аи-92 можно будет найти на АЗС в Любимовке (Качинское шоссе), поселке Верхнее Садовое, на улице Генерала Мельника, Камышовом шоссе, Столетовском проспекте, а также в Инкермане на Симферопольском шоссе.
На станции в селе Гончарное (улица Дрыгина) водителям предложат сразу три вида горючего: Аи-95 Ultra, Аи-92 и ДТ Ultra. В Инкермане на Симферопольском шоссе, помимо Аи-92, появится в продаже дизельное топливо Ultra.
Днем ранее, 10 июня, по данным Развожаева, бензин также отпускали без ограничений на восьми заправках «Атан» в Севастополе. В ассортименте был только Аи-92 и Аи-95. 9 июня свободная продажа действовала лишь на пяти АЗС сети, и там можно было купить исключительно бензин Аи-92.
Из-за перебоев с поставками городские власти вынуждены ежедневно публиковать актуальный список заправок, где топливо продается свободно.
Напомним, ограничения на отпуск бензина на севастопольских АЗС ввели 22 мая. Причиной стали логистические трудности.