Средний бюджет ремонта в Новосибирске составил 300 тысяч рублей

Большинство опрошенных, 61 процент, планируют заняться ремонтом в обозримом будущем или уже находятся в процессе. Из них 14 процентов прямо сейчас ведут работы, 17 процентов намерены начать в ближайшие полгода, а 29 процентов — в течение трёх лет. Самые активные — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще всего речь идёт о косметическом ремонте, на который настроены 50 процентов. Ещё 23 процента хотят лишь слегка освежить интерьер без серьёзных строительных вмешательств. По 7 процентов признались, что будут переделывать неудачный ремонт или обустраивать квартиру в новостройке с нуля. Капитальный ремонт вторичного жилья и подготовку к продаже или сдаче в аренду выбрали по 6 процентов, причём в последнем случае лидирует молодёжь.