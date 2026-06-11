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Из Уфы запустят новый автобусный маршрут до Ярославля

Он начнет курсировать с 12 июня.

Источник: Freepik

С 12 июня из Уфы стартует новый межрегиональный автобусный маршрут в Ярославль. Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Автобус по маршруту № 932 «Уфа — Ярославль» будет отправляться с Южного автовокзала в 20:00 по местному времени по вторникам и пятницам. Из Ярославля в 10:00 по московскому времени по четвергам и воскресеньям.

На линии будут работать современные автобусы туристического класса Yutong, предназначенные для комфортных дальних поездок. Автобус будет проезжать через Дюртюли, Набережные Челны, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Палех, Шую, Иваново, Кострому.

Новое направление свяжет Уфу с крупными городами Поволжья и Центральной России.

Маршрут дополнит существующую сеть межрегиональных перевозок, которая уже сегодня позволяет уфимцам уехать на автобусе в Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Пермь и другие города.

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