Звонят коллекторы? Что важно знать каждому заемщику в Казахстане

Однако далеко не все знают, что деятельность коллекторов в Казахстане строго регулируется законом, а права должников находятся под защитой государства.
Разбираемся, когда долг могут передать коллекторам, что они имеют право делать, а за что могут понести ответственность.
Когда кредит попадает к коллекторам.
Просрочка по кредиту не означает, что уже завтра заемщику начнут звонить коллекторы.
Сначала банк или микрофинансовая организация обязаны уведомить клиента о возникшей задолженности в течение 10 календарных дней после просрочки. Вместе с уведомлением кредитор должен предложить варианты урегулирования ситуации, включая реструктуризацию займа.
Если вопрос не решается, а просрочка превышает 90 дней, кредитор получает право передать задолженность коллекторскому агентству на досудебное взыскание.
При этом сегодня действует важное ограничение, о котором знают далеко не все.
Продажа долгов коллекторам временно запрещена.
С июля 2024 года в Казахстане действует мораторий на продажу долгов физических лиц коллекторским агентствам.
Запрет был введен на два года, а затем продлен еще на один год. Таким образом, до 1 мая 2027 года банки и микрофинансовые организации не могут продавать долги граждан коллекторам.
Это означает, что в настоящее время кредиторы могут:
проводить реструктуризацию задолженности; списывать штрафы, пени и комиссии; передавать долг на досудебное взыскание без перехода права требования.
После завершения моратория правила останутся достаточно жесткими. Уступка долга коллекторам будет возможна только при просрочке свыше 24 месяцев и после проведения кредитором обязательных процедур урегулирования задолженности с прощением начисленной пени.
Какие права есть у должника.
Распространенное мнение о том, что заемщик остается один на один с коллекторами, не соответствует действительности.
Закон предоставляет гражданам целый ряд прав.
Должник вправе:
требовать полную информацию о коллекторском агентстве; получать сведения о размере и структуре задолженности; самостоятельно выбирать удобный способ общения; определять приемлемое время взаимодействия; записывать телефонные разговоры и личные встречи; урегулировать долг в досудебном порядке; оспаривать требования коллекторов через суд; обращаться с жалобами в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Фактически любой разговор с коллектором можно фиксировать и использовать в качестве доказательства при возникновении спора.
Какие обязанности есть у заемщика.
Защищая права граждан, законодательство одновременно требует от них добросовестного поведения.
Должник обязан:
сообщать об изменении адреса проживания; уведомлять о смене номера телефона; информировать о замене документов, удостоверяющих личность; предоставлять актуальные контактные данные; взаимодействовать с коллекторским агентством для урегулирования задолженности.
Игнорирование всех попыток связаться с заемщиком зачастую лишь усложняет процесс решения проблемы.
Сколько раз могут звонить коллекторы.
Один из самых распространенных вопросов среди заемщиков касается частоты звонков.
Закон четко ограничивает контакты коллекторов.
Взаимодействие допускается только с 08:00 до 21:00 в будние дни.
При этом коллекторское агентство не имеет права превышать установленные лимиты:
телефонные звонки — не более трех раз в день; личные встречи — не более одного раза в день и не более трех раз в неделю; письменные уведомления, SMS и голосовые сообщения — разрешены законом.
Если звонки поступают ночью или их количество превышает установленные нормы, это уже может считаться нарушением законодательства.
Что коллектор обязан сообщить при разговоре.
Каждый контакт должен начинаться с представления сотрудника.
Коллектор обязан назвать:
наименование агентства; юридический адрес компании; номер учетной регистрации; наименование кредитора; свои фамилию, имя и отчество; занимаемую должность.
Если собеседник отказывается предоставлять эту информацию, заемщик вправе усомниться в законности его действий.
Что коллекторам категорически запрещено.
Закон содержит прямой перечень действий, которые коллекторские агентства не имеют права совершать.
Коллекторам запрещено:
вводить должника в заблуждение относительно суммы долга; сообщать ложную информацию о себе или своей должности; распространять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина; разглашать информацию о задолженности третьим лицам; совершать противоправные действия; угрожать жизни и здоровью должника; угрожать уничтожением имущества; применять психологическое давление; использовать шантаж; прибегать к мошенничеству или подделке документов.
Оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника, оскорбления, мошенничества, подлога документов и шантажа запрещено законом.
Любые подобные действия могут стать основанием для обращения в уполномоченные органы.
Что делать, если коллекторы нарушают закон.
Эксперты рекомендуют сохранять спокойствие и фиксировать все нарушения.
Если коллектор допускает угрозы, звонит чаще установленного лимита, скрывает информацию о себе или оказывает давление, гражданин может обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
В обращении необходимо указать:
название коллекторского агентства; дату и время нарушения; описание обстоятельств; имеющиеся доказательства — записи разговоров, скриншоты сообщений и другие материалы.
После поступления жалобы регулятор проводит документальную проверку. Если нарушение подтверждается, к коллекторскому агентству применяются меры надзорного реагирования.
Главное.
Коллекторы в Казахстане работают не по собственным правилам, а в рамках закона. Более того, сегодня продажа долгов граждан коллекторским агентствам временно запрещена до 1 мая 2027 года.
Поэтому при возникновении просрочки важно помнить: заемщик имеет право требовать уважительного отношения, получать полную информацию о долге и защищать свои интересы в случае нарушений.
Знание своих прав остается лучшей защитой от незаконного давления и манипуляций.