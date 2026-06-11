Отток арендаторов из нижегородских ТЦ объяснил бизнес-омбудсмен

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий в ходе пресс‑завтрака 10 июня обозначил ключевые факторы, осложняющие работу бизнеса в текущих условиях, сообщили в ИА «В городе N».
По его оценке, одной из серьёзных проблем является необходимость выстраивать долгосрочные прогнозы при недостаточной точности макроэкономических ориентиров. В качестве примера он привёл расхождение между заложенным властями курсом доллара на декабрь 2025 года (96,7 рубля) и фактическим значением (77 рублей).
Подобная погрешность порядка 20% ощутимо бьёт по экспортно ориентированным компаниям, для которых экономически приемлемым считается курс от 90 рублей.
Существенное давление на предпринимателей оказывают изменения в налоговой системе. Омбудсмен обратил внимание на особенности начисления НДС: налог требуется уплачивать при отгрузке товара, ещё до фактической реализации, что требует привлечения дополнительных профильных специалистов.
Кроме того, наличие претензий со стороны налоговых органов чревато блокировкой расчётных счетов. Известны случаи, когда после погашения задолженности доступ к средствам восстанавливался лишь спустя 15 дней, что критично для операционной деятельности.
Ещё одним значимым фактором Павел Солодкий назвал политику ЦБ в отношении ключевой ставки. По его мнению, оптимальным уровнем ключевой ставки является диапазон 6−8%, а кредитной — 10−15%, тогда как текущая ставка в 14% остаётся высокой. Из‑за этого банки сохраняют кредитные ставки на уровне 20−22%, ужесточая требования к залогам и гарантиям, что вынуждает предприятия наращивать долговую нагрузку.
Отдельно омбудсмен выделил рост объёма неплатежей, включая просроченные обязательства госкорпораций. В частности, к нему обращалась компания с коллективом из 1 200 человек, столкнувшаяся с многомиллионной задолженностью со стороны двух госкорпораций.
При этом с 1 апреля у регионального налогового руководства отсутствуют полномочия предоставлять отсрочки по долгам до 50 млн рублей, а судебные споры с госкомпаниями зачастую нежелательны для бизнеса.
Вместе с тем Павел Солодкий отметил отдельные позитивные тенденции: Нижегородская область лидирует в стране по объёму выданных льготных кредитов по линии Минпромторга на запуск промышленных и высокотехнологичных сельхозпредприятий. Наиболее устойчиво развивается аграрный сектор, тогда как металлургия, обрабатывающая и строительная отрасли испытывают сложности.
За первые пять месяцев 2026 года в аппарат уполномоченного поступило 96 обращений от предпринимателей. Значительная часть касалась земельных и имущественных споров, а также вопросов налогообложения.