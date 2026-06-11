Отток арендаторов из нижегородских ТЦ объяснил бизнес-омбудсмен

Ещё одним значимым фактором Павел Солодкий назвал политику ЦБ в отношении ключевой ставки. По его мнению, оптимальным уровнем ключевой ставки является диапазон 6−8%, а кредитной — 10−15%, тогда как текущая ставка в 14% остаётся высокой. Из‑за этого банки сохраняют кредитные ставки на уровне 20−22%, ужесточая требования к залогам и гарантиям, что вынуждает предприятия наращивать долговую нагрузку.