«Моральный долг наших граждан»: в МИД высказались о путешествиях по Казахстану

Развитие внутреннего туризма приносит Казахстану не только экономическую выгоду, но и помогает гражданам лучше узнать свою родину. Ашыкбаев подчеркнул, что достопримечательности Казахстана заслуживают отдельного внимания, и с развитием туристической сферы в стране это становится не только приятным времяпровождением, но и приносит значительный экономический эффект.