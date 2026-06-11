«Моральный долг наших граждан»: в МИД высказались о путешествиях по Казахстану

Ержан Ашыкбаев поделился своими рекомендациями по местам для отдыха в Казахстане. По его мнению, в стране есть множество достопримечательностей, которые заслуживают внимания туристов.
Развитие внутреннего туризма приносит Казахстану не только экономическую выгоду, но и помогает гражданам лучше узнать свою родину. Ашыкбаев подчеркнул, что достопримечательности Казахстана заслуживают отдельного внимания, и с развитием туристической сферы в стране это становится не только приятным времяпровождением, но и приносит значительный экономический эффект.
Он также отметил, что посещение святых мест и изучение природного богатства Казахстана является моральным долгом граждан. Ашыкбаев рекомендовал своим соотечественникам посещать родные места как дипломат и как гражданин Казахстана.
Замминистра подчеркнул, что путешествия по стране позволяют познакомиться с её природным и культурным наследием, а также способствуют развитию туристической отрасли.