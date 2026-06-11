Кому могут помочь с ипотекой в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка своим постановлением продлило срок помощи по программе рефинансирования ипотеки для казахстанцев до 1 сентября 2026 года.
Сама программа была запущена в 2015 году после девальвации тенге.
В рамках программы для граждан снижали ставки вознаграждения, переводили валютные кредиты в тенге, списывали штрафы и пени, а также меняли графики платежей.
Для социально уязвимых граждан действовали дополнительные меры поддержки, которые помогли сохранить жилье.
За время действия программы рефинансировали почти 33 тыс. ипотечных займов на сумму более 207 млрд тенге, конвертировали около 16 тыс. валютных кредитов и помогли более чем 10 тыс. социально уязвимых заемщиков.
Продление программы в 2026 году направлено на конкретные группы граждан: владельцы проблемных ипотек, оформленных в 2004—2009 годах; заемщики с валютными кредитами, выданными до января 2016 года; социально уязвимые категории граждан, получающие дополнительную помощь; клиенты ликвидированных банков, в том числе «БТА банка» и «Банка Астаны».
Отдельные изменения касаются жилья, которое уже перешло на баланс банков.
Если до конца 2025 года заемщик не подал заявку на выкуп или передачу в аренду, то банк вправе продать недвижимость.