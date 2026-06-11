Кому могут помочь с ипотекой в Казахстане

Продление программы в 2026 году направлено на конкретные группы граждан: владельцы проблемных ипотек, оформленных в 2004—2009 годах; заемщики с валютными кредитами, выданными до января 2016 года; социально уязвимые категории граждан, получающие дополнительную помощь; клиенты ликвидированных банков, в том числе «БТА банка» и «Банка Астаны».