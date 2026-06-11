Власти Кувейта объявили о возобновлении авиасообщения в стране

«Главное управление гражданской авиации объявляет о нормализации движения в воздушном пространстве Кувейта после урегулирования обстоятельств, которые послужили поводом для принятия предыдущих превентивных мер», — говорится в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.
Международный аэропорт Кувейта вернулся к штатному графику. Прием и вылеты самолетов теперь идут по расписанию.
Власти подчеркивают, что следят за обстановкой и круглосуточно координируют действия с профильными структурами внутри страны и за ее пределами. Цель — обеспечить максимальную безопасность в небе.
В Главном управлении гражданской авиации добавили, что намерены следить за развитием событий, оперативно оценивать любые изменения и принимать меры.
Напомним, ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Это стало ответом на действия США против Ирана. Среди атакованных иранцами целей были военные объекты Пентагона на авиабазах Аль-Салем, Ахмад аль-Джабер в Кувейте. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов Ирана.