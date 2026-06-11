Кому в Казахстане повысят зарплату

«В первом квартале 2026 года разрыв между средней и медианной заработными платами составил 39,2%. Также сохраняется высокая дифференциация трудовых доходов между отраслями, регионами и категориями работников. Предлагаемые пути решения — это: повышение МЗП, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств, заработной платы гражданских служащих, увеличение средней заработной платы производственного персонала субъектов естественной монополии (СЕМ), а также проведение индексации должностных окладов госслужащих каждые три года», — перечислил Амрин.