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Кому в Казахстане повысят зарплату

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 11 июня 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами повышения доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он напомнил, что Программа повышения доходов была продлена до 2029 года.

«В первом квартале 2026 года разрыв между средней и медианной заработными платами составил 39,2%. Также сохраняется высокая дифференциация трудовых доходов между отраслями, регионами и категориями работников. Предлагаемые пути решения — это: повышение МЗП, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств, заработной платы гражданских служащих, увеличение средней заработной платы производственного персонала субъектов естественной монополии (СЕМ), а также проведение индексации должностных окладов госслужащих каждые три года», — перечислил Амрин.

Также, по его словам, предусмотрена реализация системных мер социального партнерства и меры по сокращению межотраслевых дифференциаций в уровнях оплаты труда.

Ранее мы писали, что в Казахстане продолжат политику повышения заработной платы.