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Сенат одобрил новые правила для пчеловодов и животноводов

Депутаты Сената 11 июня 2026 года на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении закон по вопросам племенного животноводства и пчеловодства, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Отмечается, что закон направлен на развитие селекционной и племенной работы, создание условий для сохранения и воспроизводства пчел, а также повышение качества продуктов пчеловодства.

Помимо этого, законом вносятся изменения и дополнения в законы РК «О племенном животноводстве», «Об охране селекционных достижений» и «О пчеловодстве».

В частности, в закон РК «О племенном животноводстве» внесены поправки, направленные на совершенствование системы племенного животноводства:

определен порядок ведения племенной книги для выявления происхождения племенных животных; усиливается контроль за импортом племенной продукции (семени) племенными и дистрибьютерными центрами в целях предотвращения распространения наследственных дефектов; государственные инспекторы по племенному животноводству наделяются полномочиями по осуществлению контроля за состоянием селекционной и племенной работы, а также качеством услуг по бонитировке и индексной оценке племенных животных; запрещается импорт семян, не соответствующих требованиям законодательства о племенном животноводстве.

Вместе с тем предлагается создание одной республиканской палаты по всем породам пчел, а также внесены поправки по организации деятельности республиканских палат.

Также в закон РК «О пчеловодстве» вносятся поправки по уточнению понятийного аппарата. В частности, вводятся новые понятия «племенная пчелиная матка», «трутень», «пункт инструментального осеменения», «изолированный случной пункт», «мед» и другие.

«Для обеспечения учета пасек, своевременного проведения лечебно-профилактических мероприятий и снижения рисков распространения заболеваний пчел вводится термин “ветеринарный паспорт пасеки”. В целях сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел, популяций пчел вводятся требования для осуществления деятельности на изолированном случном пункте. Вместе с тем расширяется компетенция местных исполнительных органов организацией и проведением научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчел», — говорится в документе.

Также законом закреплены основные цели, задачи и принципы в области племенного животноводства и пчеловодства.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение о режиме границы между Казахстаном и Узбекистаном.