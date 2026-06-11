Сенат одобрил новые правила для пчеловодов и животноводов

определен порядок ведения племенной книги для выявления происхождения племенных животных; усиливается контроль за импортом племенной продукции (семени) племенными и дистрибьютерными центрами в целях предотвращения распространения наследственных дефектов; государственные инспекторы по племенному животноводству наделяются полномочиями по осуществлению контроля за состоянием селекционной и племенной работы, а также качеством услуг по бонитировке и индексной оценке племенных животных; запрещается импорт семян, не соответствующих требованиям законодательства о племенном животноводстве.