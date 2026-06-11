На Назаровской ГРЭС приступили к экологической модернизации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания начала экологическую модернизацию Назаровской ГРЭС. До 2032 года на обновление газоочистного оборудования станции планируется направить около 3,3 млрд рублей. Ожидаемый эффект — снижение выбросов взвешенных частиц на 47,2%.
Первые работы уже идут: на дымовой трубе № 2 энергетики приступили к установке системы автоматизированного контроля выбросов (САКВ). До 2028 года, по аналогии с красноярскими ТЭЦ, на всех четырех дымовых трубах Назаровской ГРЭС планируется смонтировать системы онлайн мониторинга, которые в режиме реального времени будут фиксировать и передавать параметры выбросов в Минэкологии Красноярского края и Росприроднадзор. Это сделает экологический контроль еще точнее и прозрачнее.
Об этом на всероссийской конференции «Чистый воздух: как города меняются к лучшему» рассказал генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский.
Еще в планах текущего года — модернизация газоочистного оборудования энергоблока № 2 и системы обеспыливания центрального пылезавода энергоблока № 7.
«Программа экологического преобразования станции идет по графику, она рассчитана до 2032 года. Но мы ищем дополнительные решения по сокращению сроков модернизации. И таким решением мог бы стать государственный механизм ЭкоКОММод», — подчеркнул Олег Бубновский.
Отметим, модернизация Назаровской ГРЭС проводится за счет собственных средств СГК. Экологическая повестка реализуется параллельно с повышением общей надежности станции. Только в 2026 году СГК направит свыше 3,1 млрд рублей на выполнение ремонтной и инвестиционной программ ГРЭС.
Напомним, подготовительный этап экологической трансформации станции, которая обеспечивает теплом 100% жителей Назарово и является важным объектом энергосистемы Сибири, длился два года: за это время энергетики провели комплексное обследование газоочистного оборудования, по результатам которого разработаны технические решения для модернизации котлоагрегатов и центрального пылезавода. В 2025 году Межведомственная комиссия Минпромторга России утвердила Программу повышения экологической эффективности Назаровской ГРЭС. А Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора выдало согласованное с Министерством энергетики РФ Комплексное экологическое разрешение. Эти документы и заложили фундамент для старта масштабных работ.
Реновация Назаровской ГРЭС стала частью комплексной экологической программы СГК в Красноярском крае. Компания реализовала масштабную модернизацию Красноярской ТЭЦ-1, построила второй энергоблок с современным электрофильтром на Красноярской ТЭЦ-3, заместила 49 неэффективных котельных в Красноярске и Канске, обновляет газоочистное оборудование Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске. В Минусинске в рамках государственно-частного партнерства участвует в проекте по замещению устаревших ведомственных котельных в микрорайоне ТУСМ и переводу нагрузки на Минусинскую ТЭЦ. По словам руководителя Енисейской ТГК, подход СГК остается неизменным: обеспечение энергетической безопасности региона с одновременным внедрением передовых стандартов экологической ответственности.