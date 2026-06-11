На Назаровской ГРЭС приступили к экологической модернизации

Первые работы уже идут: на дымовой трубе № 2 энергетики приступили к установке системы автоматизированного контроля выбросов (САКВ). До 2028 года, по аналогии с красноярскими ТЭЦ, на всех четырех дымовых трубах Назаровской ГРЭС планируется смонтировать системы онлайн мониторинга, которые в режиме реального времени будут фиксировать и передавать параметры выбросов в Минэкологии Красноярского края и Росприроднадзор. Это сделает экологический контроль еще точнее и прозрачнее.